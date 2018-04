Facebook

Ce jeudi 29 mars, le budget 2018 de l'Espace Sud a été adopté à l'unanimité. Comme s'y était engagé le Président Eugène Larcher, la fiscalité des ménages et des entreprises reste inchangée. Le budget de l'Espace Sud met notamment l'accent sur le soutien au développement économique, avec ses incidences pour le BTP, et sur la valorisation touristique du territoire Sud.



Le calendrier du mois d'avril.

📅 #CALENDRIER #AVRIL #2018 Espace Sud Vous l'attendiez ?! C'est reparti pour avril. Tous les services publics et plus encore 😮 dans votre commune... au plus près de votre quartier. Venez enco...

Espace Sud a partagé la publication de PLUS Espace Sud. Bonjour à tous 👋🏽 C'est à Ville des Trois-Ilets que notre parcours de mars se termine ! Profitez vous aussi de notre présence au quartier Anse à l'Àne, notre équipe se tient à votre d...

Le Président de la Commission "Prévention et collecte des déchets" et le directeur de l'Environnement de l' Espace Sud ont pris part aux échanges entre l'Eco Organisme CITEO et les élus et techniciens des DOM COM en charge de la gestion des déchets ménagers, pour la réévaluation du soutien financier à la collecte sélective.



Réunion orhanisée par l'ACCD'OM à la FEDOM avec tous les partenaires du traitement des déchets en Outre Mer