Dior invente le parfum cologne-ial

Dans sa dernière pub pour une nouvelle version de son parfum, la marque française de luxe met en scène un Johnny Depp déguisé en indien qui danse au soleil couchant… et signe le film « Sauvage ».

[Mise à jour 16h55 : Dior a retiré le tweet du film]

« Un voyage authentique au coeur de l’âme Amérindienne » 🤔🤔

An authentic journey deep into the Native American soul in a sacred, founding and secular territory.

More to come. September 1st.

Learn more https://t.co/XW1ZveuOjA#diorsauvage #diorparfums pic.twitter.com/TT4N9Z0Iaz