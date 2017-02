Du racisme français quatre siècles de négrophobie…

Ce livre est sorti le 8 novembre 2007…



Un jour viendra j’aimerai que vous puissiez enlever vos droits de l’homme de mon QI…

Depuis le Code noir (1685), rares sont les intellectuels ou dirigeants français qui ont remis en question le socle raciste sur lequel repose notre regard sur « les noirs », africains ou antillais.

Les récentes saillies négrophobes d’Hélène Carrère d’Encausse, Alain Finkielkraut ou Nicolas Sarkozy ne sont pas de malheureux dérapages mais la continuité désolante de préjugés nourris depuis quatre siècles.

Qui, en France, sait que Saint-Simon, Bossuet, Montesquieu ou Voltaire ont commis, sur ces questions, des pages monstrueuses ? Que Renan, Jules Ferry, Teilhard de Chardin, Albert Schweitzer ou encore le général De Gaulle leur ont emboîté le pas ?

Le pays des Lumières et des Droits de l’homme n’aime pas se voir en ce miroir-là. Odile Tobner révèle que la négrophobie fait pourtant partie de notre héritage.

Il est temps de décoloniser les esprits. Enfin.

l’auteur Odile Tobner a partagé la vie et le combat de l’écrivain Mongo Beti, contribuant à ses côtés à la revue Peuples noirs, Peuples africains. Auteur, avec Boubacar Boris Diop et François-Xavier Verschave, du livre Négrophobie, elle préside depuis 2005 l’association Survie et anime à Yaoundé (Cameroun) la Librairie des Peuples noirs.