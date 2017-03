Groupe #TRACE /Groupe FRANCE-ANTILLES le fond de l’air sent l’arnaque. Pourtant la belle histoire d’amour radiophonique avait atteint en #Martinique un pic orgasmique exceptionnel empreint de lafouka torride.

Le quotidien de l’île cher à #Hersant et le média pour jeunes (Trace FM) made in Olivier #Laouchez n’avaient qu’un souci occuper l’oreille notamment interne des auditeurs. Pour avoir de l’audience et séduire les annonceurs. Objectifs atteints. Chouette. Seul hic, la régie publicitaire du groupe de presse a gagné de l’argent mais a oublié d’en reverser à son partenaire. On parle hors antenne de plusieurs centaines de milliers d’euros. Immanquablement, la musique ne peut dans le cas présent adoucir les moeurs. Un procès est en cours et comme dit Beyonce…Nou pé anmizé mè nou paka jwé.