Guyane : le mouvement les 500 frères est-ce une bonne initiative ?

Le ministre Jean Michel Baylet en visite dans le Sud



Jean Michel Baylet, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales était en visite de terrain dans le sud. Il s’est rendu à Rivière Pilote afin de découvrir le dispositif PLUS conduit par l’Espace Sud.



Accueilli par le maire de la commune Raymond Théodose et le président de l’Espace Sud Eugène Larcher, le ministre a pu découvrir le dispositif Pour Les Usagers du Sud (PLUS) porté par l’Espace Sud. Le dispositif PLUS est un outil innovant mis en place pour faciliter l’accessibilité aux services publics et l’accès aux droits des habitants des douze communes du Sud. Équipé d'ordinateurs avec un accès internet en haut débit, le véhicule P.L.U.S est un véritable bureau mobile qui propose des services pertinents et personnalisés. Depuis son lancement en janvier dernier, les usagers reçoivent quotidiennement, dans les quatre coins du Sud, des explications sur les réglementations les plus couramment appliquées dans les administrations et services publics (sites impôts, Pole Emploi, Caf, CGSS, Edf, Eau, etc..). Véritable outil stratégique de lutte contre l'exclusion et la fracture numérique, le dispositif Plus apporte une réponse adaptée aux usagers. Déjà auréolé du label Pôle d'Excellence Rurale de l’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales n’a pas tarit d’éloges sur les vertus de ce dispositif qu’il juge exemplaire.

