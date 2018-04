"Je suis contactée par des rédactions qui me disent "je veux un Noir""

>> @JulieJoly, directrice du CFJ sur notre plateau avec @pisavary, @NassiraELM et @GaspardGlanz pour notre émission de la semaine consacrée aux écoles de journalisme https://t.co/tPC4OgAHi7 pic.twitter.com/3US3LjT9qH — Arrêt sur Images (@arretsurimages) April 7, 2018

« Je suis contactée par des rédactions qui me disent « je veux un Noir » »

>> @JulieJoly, directrice du CFJ sur notre plateau avec @pisavary, @NassiraELM et @GaspardGlanz pour notre émission de la semaine consacrée aux écoles de journalisme

Eh oui, en 2018, ça se passe comme ça en #France le pays des droits de l’homme où #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale. On dit « je veux un Noir »comme quand on achète un meuble, un slip kangourou ou un animal de compagnie. Sans commentaire mais comment taire ?