Jean-Philippe Nilor versus Alfred Marie-Jeanne : 0 – 3

Ce vendredi 27 avril 2018, à Sainte-Luce, en #Martinique, il n’y a pas eu de match. Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe #Nilor ne jouent décidément pas dans la même catégorie. Pas besoin du Racing…le Gri gri pilotin a suffi.

Le Mouvement Indépendantiste Martiniquais est revenu poser ses valises et de belle manière. Une salle pleine. Des militants à l’écoute. Le député du sud n’était pas là. Sa présence n’était pas souhaité. Pire, il n’avait pas été invité.

Quelques niloristes et certaines qui ont le cul entre deux chaises de chez But en promo, étaient quand même venus pour tenter l’impossible, Sonia Landeau, Lydia Pamphile-Moustin, Louise Telle, Maryline Lesdéma…mais le leader indépendantiste confirma l’irrésistible rupture. C’est terminé.



Pour lui…Nilor n’est plus membre du MIM. S’il a des couilles, il devra créer son parti. De quoi avoir une migraine quand on a qu’un cotylédon entre les jambes.

Ah j’oubliais…Nilor n’était pas à la réunion du MIM. Il n’était pas loin…il était au bourg de Sainte-Luce retranché dans sa moite et crade permanence parlementaire, en mode cellule de crise avec sa garde rapprochée, Christine « Blind woman » Lérandy et Pipo Adenet-Louvet. Eh oui ça ne vaut pas le bungalow de l’Anse figuier. Blow job. :.