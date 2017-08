Kevin O’Brian est sans l’ombre d’un doute, l’un des plus brillants créateurs créatifs de sa génération.

Dire cela ne doit pas froisser le tissu des uns et des autres.

KOB a une façon toute singulière et subtil de couvrir le corps de la femme…

Lire la suite : http://moifemmes.com/2017/08/29/kob-est-oh-brian/