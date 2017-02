Chefs d'entreprise, vous souhaitez vous engager dans une démarche de progrès reconnue et labélisée au niveau national? La Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Martinique, a le plaisir de vous convier à une réunion d'information sur la marque "Accueil, qualité, commerce et services" à destination des commerces des centre-bourgs, le jeudi 23 février à 18h00, à l'agence CCIM du Marin, Zone d'Activité Artimer, Bat. E1, 1er étage Quartier La Duprey. Cette rencontre sera l'opportunité de procéder à votre inscription afin de découvrir les avantages offerts par ce label. Contact Espace Sud : laury.vaudreuil@espacesud.fr /0596 62 53 53 poste 12 17 #Martinique #EspaceSud ... Voir +Voir -

A l’approche des festivités de Carnaval, l’Espace Sud Martinique rappelle aux usagers qu’il est important de trier ses déchets, notamment pour éviter la saturation du centre d’enfouissement.



Le territoire de l’Espace Sud Martinique compte aujourd’hui près de 500 bornes jaunes et vertes pour le tri des emballages et des pots, bocaux et bouteilles en verre, soit un renfort d’une centaine de bornes supplémentaires destinées au TRI.



Il est demandé aux organisateurs de soirées et aux usagers, de bien trier le verre à l’intérieur des bornes en ne laissant aucun éclat au sol.



L’Espace Sud Martinique vous souhaite un bon tri et de bonnes fêtes de Carnaval.



#espacesud

