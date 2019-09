Marinagate en Martinique …cherchez la femme

Rodolphe Désiré le maire du Marin en #Martinique a préféré garder le silence durant la première audition.

Néanmoins, les enquêteurs ont réuni toutes les preuves permettant la mise en cause directe de l’ex sénateur. Il s’attend à un moment pénible qui sera la confrontation entre lui et les différents protagonistes impliqués dans cette affaire et la demande permanente du parquet de sa mise en détention.

Sa ligne de défense qui pour l’instant se tient à se présenter comme la victime collatérale d’un règlement de compte ne résistera pas longtemps aux preuves accumulées par les services de la brigade financière. L’inquiétude qui bouleverse la communauté békée est enterrée par l’espoir, voire l’assurance que Bernard et Eric feront tout pour obtenir la mise en liberté de Jean-Louis.

Ils ont dépêché sur place l’avocat pénaliste français Patrick Maisonneuve qui n’est autre que le conseil, comme le monde est petit, de Murielle Palandri dans l’affaire Servichef/Datex qui l’opposait à Yan Monplaisir.

Et comme le monde est plus petit encore…l’un des principaux protagonistes de ce dossier brûlant n’est autre que Lucien Pierre Elien…oh djee Zeus, ancien directeur chargé des sombres opérations spécifiques de Mumu P …c’est vrai que la magie a opéré jusqu’à maintenant… cf l’affaire Crédit Martiniquais puisque l’ami charlot Rimbaud avait bénéficié d’une relaxe féérique à la suite d’une condamnation à de la prison ferme en première instance.

Et c’est vrai aussi que l’autre grand aussi manikou que manitou, Yves Hayot, a rejoint le paradis sans jamais avoir à répondre de l’empoisonnement des terres, des rives et des rivières martiniquaises, par le chlordéone , transformant cette île aux fleurs en enfer sanitaire . En attendant le prochain épisode…A suivre.

Marina frères déjean