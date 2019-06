Martinique : Maurice reviens…cimetière… quimbois…rien ne va plus au Francois

Rien ne va plus dans la charmante commune du François en #Martinique. Pourtant le club local a remporté le championnat de football. Mais depuis quelques temps, le mauvais sort semble s’acharner sur ce territoire cher à Bernard Hayot, le maire et son premier adjoint Maurice « 1/4 d’heure » Antiste. Après le vote Marine Le Pen, voilà qu’un mur du cimetière s’effondre à l’orée des municipales de 2020 et que ce jour on découvre un quimbois sur le rond-point de Petite France. Dans le détail, on note la présence d’un crabe qui a les yeux en mode ON. Il y a une bougie neuve, du riz, des haricots rouges, un peu de beurre du Mexique et quelques cochonneries que notre expert n’a pas encore pu identifier. Espérons que tout cela est indépend’antiste.

Car…pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #COLBERT le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale et ça ne dérange personne .