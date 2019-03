Melissa et Clyde, deux originaires du New Jersey, sont venus célébrer leur mariage à l’îlet Oscar en Martinique

Beaucoup, considèrent, que le jour du mariage est le plus beau de leur vie. Aussi, ils et elles sont prêts à tout pour clairement signifier leur Bonheur avec un grand B. Ce samedi 23 mars 2019, c’est dans la baie du François en #Martinique que Melissa et Clyde, deux originaires du New Jersey aux Etats-Unis, se sont dits OUI . Cette cérémonie était organisée à l’îlet Oscar par le Roi Mongin et sa fine équipe rodée à ce délicat exercice.

Les deux amoureux étaient présents avec leurs proches et le cadre paradisiaque a fait le reste. Mer bleue. Ciel bleu. Soleil à point. Que du bonheur. Et une ambiance conviviale et intense jusqu’au petit matin. Eh oui, l’île Maurice et Sainte-Lucie n’ont plus le monopole du wedding services.