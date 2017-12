Nouveau cas d’emploi fictif à l’Assemblée Nationale française

JOURNEE DE PROMOTION ET DE VALORISATION DE LA VIANDE DE PORC CREOLE 9 DECEMBRE 2017 AU DIAMANT



NAVETTES GRATUITES PAR BUS PRES DE L’ECOLE DE MORNE BLANC



L’association pour la Promotion de l’Economie Rurale (APER) et l’Exploitation Agricole MONTLUC Jean-Claude avec le soutien de leurs partenaires ( Ville de DIAMANT, Ville des 3 Ilets, CAESM, PNM, AMIV, COOPMAR, TOYOTA,..) vous invitent cordialement à une journée champêtre de valorisation et de promotion de la viande de porc créole élevé en semi liberté et des produits de la Coopérative Porcine la COOPMAR, sur le site de l’exploitation située à Morne Blanc – Quartier Ancinel au DIAMANT, le samedi 9 Décembre 2017, de 7 heures à 16 heures.





AU PROGRAMME : Vente de viande de porc créole et de produits charcutiers par la COOPMAR.

- Vente de viande de mouton, volaille, produits végétaux, etc.

- Visite guidée et commentée de l’exploitation - Interventions de techniciens agricoles -

- Animation musicale -

- Dégustation gratuite de viande de porc créole et de produits charcutiers

- Déjeuner champêtre (menu à base de viande de porc créole issu de l’exploitation)

Pour le déjeuner champêtre, (nombre de places limitées) réservation et paiement au :

0696 90 22 91 / 0696 37 04 28 / 0696 33 08 02 (le plus tôt possible)



#Diamant

