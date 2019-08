tdy2019 de Martinique : Victoire de UFR/Chanflor au Vauclin

Etape difficile pour tout le monde. La mer formée avec des creux et surtout des déferlantes redoutables pour les yoleurs et les plaisanciers, un vent soutenu mais stable, un cata qui boit la tasse, des after côte Est (comme à Trou Cochon à Baie des Mulets), moins achalandés que ceux de la côte Ouest (O’Mullane jeudi), des after côte ouest aux Salines pour tous ceux qui aujourd’hui, et ils sont nombreux, n’ont pas passé la Table du Diable Gason, ni tròp lanmlè la, tann !

Aujourd’hui, ce fut la bataille des voiles.

A ce jeu, UFR/Chanflor a mis la plus grande voile (on parle de 65m2) et a inexorablement creusé l’écart, bord après bord, bouée après bouée sur Ets Rosette/Orange et Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles. L’étape arrivait au François et Félix Mérine prenait le maillot rouge tant sa victoire au vu des tailles des voiles était implacable.

Diany Rémi avait monté une 58 m2 soit 7m2 de moins. Ça n’a pas pardonné. En plus, son mât un peu trop en arrière ne transmettait pas à la yole la puissance du vent recueillie par la voile ; c’est ainsi que Ako Amalir avec 50m2 pouvait faire jeu égal avec lui.

Guy Albert Romer sur SOMAREC et Christophe Dédé sur GFA Caraïbes avec 50 m2 ont tenu à quelques minutes derrière Ako et Diani. Plus loin, naviguaient CTDM/EDF et Zapetti/Miltis. Mario avec ses petits 47 m2 et Loic avec ses petits 46 m2 n’avaient aucune, mais aucune chance, de lutter devant.

Le Tour de Martinique des Yoles Rondes fini demain et c’est triste.

Classement de l’étape

1 – UFR / Chanflor au Vauclin UFR 2:42:59

2 – Rosette / Orange 2:54:06

3 – Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles 2:54:24

4 – GFA Caraïbes 2:58:57

5 – SOMAREC 3:00:18

6 – Zapetti / Miltis 3:02:13

7 – CTDM / EDF 3:02:30

8 – Royal Fruit de Martinique / ADEP 3:09:29

9 – SMEM 3:13:43

10 – Elizé Restaurant / Madiana Cinéma 3:18:51

11 – Mr Bricolage / SMART 3:20:40

12 – Nautitan / Bricobat 3:28:44

13 – MFR 3:33:54

14 – Mutuelle Maregaillard / Tania chaussures 3:34:42