Yole Ronde de Martinique : Qui sera le Mapipi 2019 ?

Trois victoires de suite. Série en cours pour Loic Mas. Réalisera-t-il la passe de quatre ce dimanche 13 janvier au Forçat du François ?

La Pagaie des Mapipi est la première journée de course de l’année et donc de la saison. Elle verra s’affronter en trois régates, les 6 meilleures yoles de la saison précédente. Enfin, celles que la Fédération estime les meilleures grâce à de savants calculs… et des fois ce n’est pas 6 yoles mais 8… Glissons.

Cette année ce sera : Zapetti/Mutuelle Miltis (Mapipi 2018), Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles (Coupe de Martinique 2018), UFR/Chanflor (Champion de Martinique 2018), Ets Rosette/Orange (3ème championnat 2018), SOMAREC (3ème du Tour 2018) et Ay Douvan (5ème du Tour 20108).

Départ de la première des trois courses à deux voiles à 10h.

#zapettimutuellemiltis #ufrchanflor #rosetteorange #brasserielorrainesaraenergiesnouvelles #aydouvan #somarec