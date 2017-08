ZANI s’invite aux Assises des Outre-mer

Rappelez vous en 2009, juste après la crise de février qui frappe les Outremer notamment la #Martinique, la #Guyane et la #Guadeloupe, le président Nicolas #Sarkozy convoque les états généraux de l’outre-mer. Une énième improvisation imbécile, un truc bâclé, qui calme, apaise momentanément la brulante et visqueuse lave sociale durable qui sommeille dans ces régions volcaniques.

8 ans plus tard, le dérangeant cas guyanais démontre que le modèle français dans ces territoires est un ravissant échec sociétal malheureusement cyclique.

Avec l’arrivée d’Emmanuel #Macron, le hic ultramarin est de nouveau à l’ordre du jour. La fraîche ministre concernée Annick #Girardin, a à peine le temps de dire un Mo, que le Nou bon ké sa de Cayenne lui donne des chiants grains de poivre à moudre. Aussi sa grande messe s’appellera Assises des Outre-mer et devrait avoir lieu fin septembre 2017. Pas encore de date précise. Le flou est artistique.

Aussi, Bondamanjak va tenter, au coeur de la démocratie participative, d’apporter sa maigre contribution à ce brainstorming à ciel ouvert.

Notre dada, et nous ne sommes les seuls c’est le pouvoir d’achat. Pour y voir plus clair, nous avons créer un super-héros qui répond au doux nom de #ZANI. Sa mission, répertorier les prix pratiqués sur un même produit dans la grande distribution, en #France (hexagonal), en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à l’île de La #Réunion. Ça démarre dans pas longtemps. A tout de suite.