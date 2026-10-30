26 000 000 € ... 7500 fiches de salaire

26 millions d'euros c'est le montant de la masse salariale mensuelle du Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (CHUM) premier employeur de l'île chère à Émia Eriasec.
Une coquette somme répartie sur environ 7500 fiches de salaire.
26 millions d'euros c'est le montant de la masse salariale mensuelle du Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (CHUM) premier employeur de l'île chère à Émia Eriasec.
Une coquette somme répartie sur environ 7500 fiches de salaire.
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