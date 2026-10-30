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26 000 000 € ... 7500 fiches de salaire
Économie

26 000 000 € ... 7500 fiches de salaire

Par Gilles DEGRAS
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26 millions d'euros c'est le montant de la masse salariale mensuelle du Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (CHUM) premier employeur de l'île chère à Émia Eriasec.

Une coquette somme répartie sur environ 7500 fiches de salaire.

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