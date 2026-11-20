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Il aura fallu six années, des images de vidéosurveillance et un procès particulièrement attendu pour que la justice française apporte une réponse judiciaire à l'agression de Michel Zecler.

Ce vendredi 20 novembre 2026, les trois policiers poursuivis pour le passage à tabac du producteur de musique noir ont été condamnés par la cour criminelle départementale de Paris. Une décision historique sur un point essentiel : la circonstance aggravante de racisme a été retenue.

Les trois fonctionnaires ont chacun écopé de cinq années d'emprisonnement, assorties de périodes de sursis différentes :

Aurélien Lapersonne : 5 ans dont 3 avec sursis.

Philippe Tondeux : 5 ans dont 3 ans et demi avec sursis.

Pierre Plantier : 5 ans dont 4 avec sursis.

Soit respectivement deux ans, un an et demi et un an de prison ferme.

Les trois hommes ont également été définitivement interdits d'exercer le métier de policier.

Mais au-delà des peines, c'est la motivation du jugement qui mérite attention.

Le 21 novembre 2020, Michel Zecler avait été violemment frappé dans l'entrée de son studio parisien par trois policiers qui souhaitaient initialement le contrôler pour une histoire de masque sanitaire.

Et comme si les coups ne suffisaient pas, les fonctionnaires avaient ensuite produit un procès-verbal présentant leur victime comme l'auteur de violences à leur encontre.

Un récit que les images de vidéosurveillance allaient méthodiquement déconstruire.

La cour a notamment souligné la constance des déclarations de Michel Zecler concernant les insultes racistes qu'il affirme avoir subies. À l'inverse, les mensonges consignés dans le procès-verbal ont sérieusement fragilisé les dénégations des policiers.

Il faut mesurer la portée de cette affaire.

Dans cette séquence, la question n'est pas uniquement celle de policiers qui ont violemment frappé un homme noir. Elle est aussi celle de fonctionnaires investis d'une autorité publique qui ont tenté de construire une version mensongère des faits pour justifier leur intervention.

Sans les images, quelle aurait été la situation judiciaire de Michel Zecler ?

Cette question devrait continuer à hanter le débat public.

La condamnation ne signifie évidemment pas que toutes les affaires de violences policières trouveront désormais une issue identique. Mais elle rappelle une évidence démocratique : l'uniforme ne confère aucune immunité face à la loi.

Et surtout, la parole d'une victime noire ne peut pas être disqualifiée par principe lorsque ceux qui sont censés faire respecter la loi portent un uniforme.

Six ans après, les images ont parlé. Cette fois, la justice les a entendues.