France...présidentielle 2027 : Philippe Petit.
PP il faut aimer car sous ses airs de frustré électoral...c'est Ducos tôt ou tard car il est né là. Ooooh really ?
France...présidentielle 2027 : Philippe Petit.
PP il faut aimer car sous ses airs de frustré électoral...c'est Ducos tôt ou tard car il est né là. Ooooh really ?
Mi-novembre à Paris. Le froid pique, les petits fours chauffent à Issy-les-Moulineaux pour la grand-messe annuelle des maires de France, et au milieu du bal, un homme déroule son tapis rouge : David Lisnard. Maire de Cannes, patron de l'AMF et candidat déclaré à l'Élysée pour 2027. Son mantra ? « Libérer les maires », casser le millefeuille administratif et donner du pouvoir normatif aux territoires. Sur le papier, c’est beau comme un coucher de soleil sur la baie des Flamands.
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