Politique

Mi-novembre à Paris. Le froid pique, les petits fours chauffent à Issy-les-Moulineaux pour la grand-messe annuelle des maires de France, et au milieu du bal, un homme déroule son tapis rouge : David Lisnard. Maire de Cannes, patron de l'AMF et candidat déclaré à l'Élysée pour 2027. Son mantra ? « Libérer les maires », casser le millefeuille administratif et donner du pouvoir normatif aux territoires. Sur le papier, c’est beau comme un coucher de soleil sur la baie des Flamands.

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Dans la réalité de nos mairies en Martinique, c’est une autre paire de manches.

Chez nous, le mot « décentralisation » fait sourire jaune. Pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre que gérer une commune à 8 000 kilomètres de Bercy, avec des dotations de l’État qui fondent comme glace au soleil et des charges qui explosent, relève déjà du miracle permanent. Alors quand le patron des maires de France monte à la tribune devant les élus d’Outre-mer pour expliquer qu’il faut « moins d’État » et « plus de responsabilités locales », on écoute, mais on garde la main sur le portefeuille.

Le syndrome de la Croisette

Il faut dire que David Lisnard parle depuis un balcon bien particulier. Entre le Festival de Cannes, les yachts et les budgets confortables de la Côte d’Azur, la « liberté locale » a un goût de champagne millésimé. En Martinique, quand un maire demande de la souplesse, ce n’est pas pour choisir la couleur des jardinières sur le front de mer : c’est pour savoir comment payer les agents en fin de mois, comment boucher les fuites d’un réseau d’eau qui part en lambeaux, ou comment gérer l’octroi de mer sans déclencher une émeute sur le prix du panier de la ménagère.

Le discours libéral-chic de Nouvelle Énergie (moins de normes, moins de dépense publique, chacun se débrouille) passe crème dans les salons parisiens. Mais appliqué sans filet aux collectivités ultramarines déjà asphyxiées financièrement, le remède risque surtout d’achever le malade. « Donnez-nous les clés ! » crie Lisnard à l’État. Très bien. Mais si la voiture n’a plus d’essence dans le réservoir et que les quatre pneus sont crevés, avoir les clés ne sert à grand-chose.

L'AMF : tremplin pour 2027 ?

Soyons lucides, sé an jé politik (c'est un jeu politique). À quelques mois de la présidentielle de 2027, le pupitre de l’Association des Maires de France ressemble drôlement à un marchepied vers l’Élysée. Caressant les élus locaux dans le sens du poil, promettant la fin de la tutelle parisienne, David Lisnard fait son marché électoral. Et les voix des maires d'Outre-mer comptent double quand il s'agit de récolter les fameux 500 parrainages.

Nos élus locaux, qui ont l'habitude des promesses venues de l'Hexagone tous les cinq ans, ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils applaudissent poliment à Issy-les-Moulineaux, prennent la photo, mais savent très bien que la décentralisation à la sauce cannoise ne réglera ni le coût du fret, ni la vie chère, ni les retards structurels de nos infrastructures.

En attendant le grand soir de la « liberté locale », nos maires continuent de faire ce qu’ils font de mieux : du débrouya pa péché avec trois bouts de ficelle. Et ça, même à Cannes, ils n'ont pas encore inventé la formule.

Source de l'image : Thierry NECTOUX / Gamma-Rapho via Getty Images