La députée de Martinique Béatrice Bellay déchire la gueule de l'avocat Charles Consigny sur BFM TV.
C'est Antoine Crozat qui va être content.
La députée de Martinique Béatrice Bellay déchire la gueule de l'avocat Charles Consigny sur BFM TV.
C'est Antoine Crozat qui va être content.
Mi-novembre à Paris. Le froid pique, les petits fours chauffent à Issy-les-Moulineaux pour la grand-messe annuelle des maires de France, et au milieu du bal, un homme déroule son tapis rouge : David Lisnard. Maire de Cannes, patron de l'AMF et candidat déclaré à l'Élysée pour 2027. Son mantra ? « Libérer les maires », casser le millefeuille administratif et donner du pouvoir normatif aux territoires. Sur le papier, c’est beau comme un coucher de soleil sur la baie des Flamands.
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