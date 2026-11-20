France...présidentielle 2027 : Serge Letchimy ? Si Riner y va...comme dirait Émia Eriasec...pourquoi pas lui ? Pa ni ayen.
À lire aussi
France...présidentielle 2027 : Philippe Petit
France...présidentielle 2027 : Dominique de Villepin
SERMAC...Francis Carole interpelle le procureur de la République en Martinique
David Lisnard à l’AMF : le vendeur de « liberté locale » entre la Croisette et les mornes !
Mi-novembre à Paris. Le froid pique, les petits fours chauffent à Issy-les-Moulineaux pour la grand-messe annuelle des maires de France, et au milieu du bal, un homme déroule son tapis rouge : David Lisnard. Maire de Cannes, patron de l'AMF et candidat déclaré à l'Élysée pour 2027. Son mantra ? « Libérer les maires », casser le millefeuille administratif et donner du pouvoir normatif aux territoires. Sur le papier, c’est beau comme un coucher de soleil sur la baie des Flamands.
Commentaires
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.