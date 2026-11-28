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À l'orée de la énième naissance de l'enfant Jésus, pas évident pour la rédaction de RCI de mettre ses couilles ni sa pine aux pieds du sapin.

Du coup, Kalash ...on ne lui a pas fait de cadeaux. Exit...petit Papa Noël quand tu Alexandra du ciel...n'oublie pas tes petits sous liés.

Mais le fabuleux pouvoir incendier des réseaux sociaux a foutu le feu. Pourtant ça avait bien commencé.



Ce 27 novembre 2026, à 13h58, Rodolphe Lamy "Dòdòlf" pour les intimes, avait géré la crise en ayant, malgré la dimension du scoop, moins d'appétit qu'un barracuda. 🎶🎶Ba-rra-cu-da. 🎶🎶

Ne voulant pas boire tout le Nil il n'avait pas usé d'un discours fleuve. Le chanteur n'est donc pas cité quand l'article est mis en ligne. Pas important

Mais l'information dans notre carré insulaire qui erre est libre comme l'air. On veut savoir et rapidement on sait. Pire tout le monde sait. Ça part dans tous les sens. Ça part en sucette. Le chanteur est identifié. C'est Kalash. "Oui je te dis...ma cousine connaît quelqu'un qui...bon bref".

À la rédaction de RCI...c'est la vie qui se transforme en vit qui se dresse colle un chibre.

Un calibre qui se tend comme un sextant. Tan...tan tan. Tan tan tan. Le suspense est insupportable en sus. Ah Dòdolf. Le sieur eat l'air. Ça sent pas bon. Il n'a pas le choix.

Entre gastro et gastrique. Son Super Madras tique. Adieu foulards. Franck. Frit frit frit.

Îl doit changer son fusible d'épaule. Ses repères n'ont plus d'ampère. Il se perd. Plus de paire.

Allez entre 17h45 et 17h53. Il cite l'interprète de Tombolo sur un air de Sainte-Marie mère de Dieu...priez pour nous.

Il ne livre pas le nom du chef d'entreprise. Deux pouah...deux mesures

À suivre