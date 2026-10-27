Avis de recherche

Politique

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Recherchons activement un individu se faisant appeler « Président de la Martinique », répondant au nom de Serge Letchimy… mais ne répondant plus à rien.

Signes particuliers : sait tout faire, dirige tout, adepte déclaré d'une totale autonomie et du départ du Préfet.

Cet homme est attendu pour des procès à venir. Seul un cercle très restreint connaîtrait sa cachette, tenue secrète.

La population est priée de ne pas s'inquiéter : pour l'instant, son absence ne se remarque guère. Elle est sourde… quoique frappée d’un mutisme assourdissant !