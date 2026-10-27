 Aller au contenu principal
Avis de recherche
Politique

Avis de recherche

Par Gilles DEGRAS
Partager :

Recherchons activement un individu se faisant appeler « Président de la Martinique », répondant au nom de Serge Letchimy… mais ne répondant plus à rien.

Signes particuliers : sait tout faire, dirige tout, adepte déclaré d'une totale autonomie et du départ du Préfet.

Cet homme est attendu pour des procès à venir. Seul un cercle très restreint connaîtrait sa cachette, tenue secrète.

La population est priée de ne pas s'inquiéter : pour l'instant, son absence ne se remarque guère. Elle est sourde… quoique frappée d’un mutisme assourdissant !

Partager cet article

Partager :

À lire aussi

BTP Martinique : Anicet et Antoine cocufiés… un nouveau syndicat entre dans le lit patronal !
Actualité

BTP Martinique : Anicet et Antoine cocufiés… un nouveau syndicat entre dans le lit patronal !

Gilles DEGRAS
Patrick...plus de trique au soleil 🌞
Actualité

Patrick...plus de trique au soleil 🌞

Gilles DEGRAS
26 octobre 2026 -14h- la justice en Martinique accueille en comparution immédiate Patrick Mammalle un BLANC RACISTE
Actualité

26 octobre 2026 -14h- la justice en Martinique accueille en comparution immédiate Patrick Mammalle un BLANC RACISTE

Gilles DEGRAS
Jiovanny William député : PROPOS HAINEUX APRÈS L’ATTAQUE DE TRAPPES : LA MARTINIQUE NE LAISSERA RIEN PASSER
Actualité

Jiovanny William député : PROPOS HAINEUX APRÈS L’ATTAQUE DE TRAPPES : LA MARTINIQUE NE LAISSERA RIEN PASSER

Gilles DEGRAS

Commentaires

Connectez-vous pour laisser un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.