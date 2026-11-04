Bukélé en Haïti puis... en Martinique ?

Société

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Nayib Bukélé, le président de la République du Salvador a décidé de régler le problème des gangs qui sévissent et oppriment Haïti.

Faut-il lui demander de continuer et de régler le problème dans les autres iles de la Caraïbe, Martinique et Guadeloupe comprises puisque, apparemment, les pouvoirs publics en sont incapables dans nos territoires.

D'autant que, ces gangs risquent de fuir Haïti en empruntant les filières d'émigration clandestines et débarquer massivement avec armes et bagages sur les plages isolées et donc accueillantes du Prêcheur.