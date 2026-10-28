Le Festival des Cultures Créoles...c'est samedi...ça te dit ? ..

Culture

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Samedi 31 octobre 2026, l’Île de loisirs de Créteil accueille le grand rassemblement qui clôture le Mois Kréyol en Île-de-France.

À trois jours de l’événement, le Festival des cultures créoles a déjà enregistré plus de 5 400 réservations (5 430 à ce jour).

Ce chiffre dépasse largement l’objectif fixé pour cette première édition, qui visait entre 3 000 et 4 000 visiteurs.

Cet engouement confirme l’attachement des Franciliennes et des Franciliens aux cultures créoles. Événement de la Région Île-de-France, organisé en partenariat avec l’Union Nationale de l’Outre-Mer français (UNOM), le festival est né d’une initiative de Patrick Karam, vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de l’Héritage olympique et paralympique, de la Citoyenneté, des Loisirs et de la Vie associative. Il est le point d’orgue du Mois Kréyol. Pendant une journée, il rassemble la langue, la musique, la danse, la gastronomie et l’artisanat de toutes les aires créolophones : Guadeloupe, Guyane, Haïti, Louisiane, Martinique, Maurice, Réunion, Rodrigues et Seychelles.

Au programme, un après-midi festif et familial

• Des prestations d’associations : gwoka, quadrille, bèlè, danses traditionnelles de La Réunion et de l’île Maurice, biguine, contes, poésie et défilé de mode.

• Des stands d’associations et d’artisans, et un espace de restauration avec des food trucks proposant les saveurs des différentes régions créoles.

• Un concert de clôture avec Kalipsxau, Médhy Custos, Rachelle Allison, Lord Kossity et Steel Groove.

• Une grande tombola, avec une voiture et une console de jeu à gagner, dont le tirage sera effectué en direct sur scène.

L’événement se déroulera en présence de Madame Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, de Patrick Karam et de nombreuses personnalités.

Informations pratiques

• Date : samedi 31 octobre 2026, de [heure] à [heure]

• Lieu : Île de loisirs de Créteil (94)

• Accès : métro ligne 8, TVM, téléphérique

• Entrée : gratuite sur réservation sur icibillet.com