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Monsieur Emmanuel Macron président de la République française,

je sais qu'actuellement c'est un peu chaud pour vous en France le pays des doigts dans l'homme noir mais je sais que vous êtes une bonne oreille, un homme d'écoute et qu'on pourra s'entendre.

Voilà monsieur le président, depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, souffle en Martinique, la terre qui a vu naître Émia Eriasec et Aimé Césaire un étonnant vent de corruption.

La semaine dernière, un notaire a été placé en garde à vue pendant 48 heures. Mais plus grave, plus tragique, un commissaire de justice a mis fin à ses jours.

Les médias locaux, que rien ne motive, n'en parlent pas. Tous font le mort ou regardent ailleurs.

Monsieur le président,

je n'ose même pas parler des crimes perpétrés sur nos territoires tellement le discours des armes touche le cœur des cibles.

Aussi, monsieur le président, je terminerai mon modeste propos par une phrase fébrile d'un poète dont vous retrouverez facilement le nom : "Nous avons besoin de vous car c’est grâce à vous que nous survivons"

Bien à vous monsieur le président

gilles dégras