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Bagay cho à l'orée de noël en Martinique.

Et pour Didier Laguerre ce nouveau scandale n'est pas un cadeau en cette année 2026 qui a été un rouge calvaire bien bandé kon an lolo nèf.

Et le père noël risque d'être une ordure car les explications du maire de Fort-de-France ne tiennent pas du tout la route. Pire il est dans le canal qui leva sort. Ça sent l'hareng saur.

Suite à un courrier adressé par une partie de l'opposition municipale, DL avait répondu pour expliquer l'origine de la somme de 145 884, 16 euros retrouvée en espèces dans le coffre fort au SERMAC.

...MONTANT COMPRENANT LA RECETTE DE LA RENTREE D'OCTOBRE 26.

Seul hic... selon nos sources, le montant de la recette de la rentrée d'octobre 2026 se situe entre 55 et 60 000 €. Pas plus.

Aussi, il suffit de retrancher...au diable l'avarice et les varices, 60 000 euros de 145 000 euros retrouvés dans le coffre pour comprendre sans prendre de la hauteur, sans ingéniérie boskafienne qu'il y a un loup qui pèse plus de 85 000 euros.

Allez. Bondamanjak...passe la main à Martinique La 1ère et les autres. À Karen Cassuto, Franck Zozor, Eddie Marajo, Claude Titina, Francette Rosamond sans oublier Jean-Claude Samyde.

Au fait on peut parler du commissaire de justice qui a mis fin à ses jours en "mé-tro-pole et du notaire qui a passé 48 heures en garde à vue dans l'île chère à Émia Eriasec ?