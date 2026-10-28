Smart Club de GBH, Squid Game à Betharram

Économie

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Le SMART Club n’est pas le nouveau club échangiste à la mode, c’est le programme de fidélité numérique de Carrefour Martinique, enseigne dont les hypermarchés sont exploités par le groupe GBH (Groupe Bernard Hayot)… Pour le programme de fidélité SMART Club de Carrefour Martinique (opéré par GBH via la société PROFIMA) … , le recueil des données et le recueil de votre consentement sont en théorie strictement encadrés par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

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