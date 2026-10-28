 Aller au contenu principal
Smart Club de GBH, Squid Game à Betharram
Économie

Smart Club de GBH, Squid Game à Betharram

Par Gilles DEGRAS
Partager :

Le SMART Club n’est pas le nouveau club échangiste à la mode, c’est le programme de fidélité numérique de Carrefour Martinique, enseigne dont les hypermarchés sont exploités par le groupe GBH (Groupe Bernard Hayot)… Pour le programme de fidélité SMART Club de Carrefour Martinique (opéré par GBH via la société PROFIMA) … , le recueil des données et le recueil de votre consentement sont en théorie strictement encadrés par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Lire la suite : https://journaldescommuns.fr/2026/10/27/smart-club-de-gbh-bienvenue-au-squid-game-a-betharram/

Suivre la chaîne Bondamanjak sur WhatsApp  : https://whatsapp.com/channel/0029Vakcv0o3GJOtdugO8P1R

Partager cet article

Partager :

À lire aussi

Élisez la plus CONNE de ces 4 vidéos
Actualité

Élisez la plus CONNE de ces 4 vidéos

Gilles DEGRAS
Avis de recherche
Politique

Avis de recherche

Gilles DEGRAS
BTP Martinique : Anicet et Antoine cocufiés… un nouveau syndicat entre dans le lit patronal !
Actualité

BTP Martinique : Anicet et Antoine cocufiés… un nouveau syndicat entre dans le lit patronal !

Gilles DEGRAS
Patrick...plus de trique au soleil 🌞
Actualité

Patrick...plus de trique au soleil 🌞

Gilles DEGRAS

Commentaires

Connectez-vous pour laisser un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.