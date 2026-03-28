Conférence de l’APMFAF sur la médiation successorale en Martinique

mars 28th, 2026

Conférence de l’APMFAF sur la médiation successorale organisée par sa présidente… Laurence Hunel Ozier Lafontaine, le 28 mars 2026 de 9hrs à 12 Hrs a L’hôtel Simon à Fort-de-France en Martinique. À suivre…

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer