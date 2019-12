En 2019…ça se passe encore comme ça, pour les nègres, en France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité

Monsieur Mathieu Barre, jeune martiniquais, massacré par des policiers le 13 juillet 2019 sur les Champs Elysées la veille de la fête nationale du pays des droits de l’homme a été entendu par la police des polices en compagnie de son avocat, Alex Ursulet.

Entendu par l’IPGN le 3 décembre 2019, Monsieur Mathieu Barre qui n’a rien à voir avec Raymond le premier ministre a connu un sinistre sinistre. Il a revécu le douloureux épisode d’une arrestation musclée et injustifiée et qui s’est soldée par une incapacité totale de travail de 15 jours après qu’aient été constatés :

un œdème de l’hémiface droite, une lésion cutanée rosée à la partie externe et inférieure de l’œil droit mesurant 6cm x 3cm,

une lésion cutanée rosée à la commissure labiale droite mesurant 2cm x 1cm,

un hématome de la face interne de la lèvre supérieure dans sa partie latérale gauche,

une hémorragie sous conjonctivale œil droit, une plaie au niveau de la partie médiane de l’arcade sourcilière droite,

une cicatrice chirurgicale au dos de la main gauche correspondant à l’intervention du 27 mars 2019 consécutive à la fracture du 1er métacarpien.

Il n’est ni un gilet jaune, ni un black block, mais tout simplement un jeune noir français qui se promène tranquillement sur les Champs Elysées déchouké par deux policiers en mal de sparring partner…

La police des polices enquête, recherche des témoins, va entendre les deux policiers coupables de ces violences et va procéder assez rapidement à une confrontation avec ce malheureux jeune martiniquais qu’ils ont prit pour un punchingball. Gageons que le système de défense de la police sera de dire qu’ils n’ont fait que se défendre face à ce forcené. Il n’y a qu’un problème, c’est qu’appelé à comparaitre quelques jours seulement après, ils ont cru intelligent de conclure cette poursuite par un simple rappel à la loi. Ce qui est en contradiction avec ce système de défense enfantin.

Pensant naïvement qu’il serait suffisamment impressionné par cette manœuvre grossière et le procureur de la République, qui n’a rien à voir avec Antoine Crozat ne s’y est pas trompé puisqu’il a convoqué Monsieur Barre en tant que victime.

La violence des coups reçus est telle qu’aujourd’hui encore la victime se plaint de fortes migraines et de l’impossibilité de tourner son œil vers la droite. Il a évidemment perdu son emploi à cause des soins qu’il a dû recevoir et la perte de sa capacité à vivre normalement les jours, semaines et mois qui ont suivis. Il ne fait pas bon en ce moment de se promener tranquillement sur les Champs Elysées quand on est noir car pour certains policiers « noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir ».