Kobe Bryant : pourquoi l’hélicoptère est-il tombé ? (analyse)

Le joueur NBA était connu pour ses talents de pilote d’hélicoptère. Il utilisait ses appareils depuis des années pour se rendre à des matches. Il lui arrivait même de couper les moteurs en plein vol, pour faire peur à ses amis, et reprendre le contrôle. Cette manoeuvre (appelée autorotation) est prévue dans la formation de pilote, elle ne présente pas de dangers pour l’appareil, mais procure une énorme frayeur aux passagers !

Sur les circonstances du drame plusieurs éléments commencent à apparaitre. Voyons les hypothèses :



L’appareil :

Le SIKORSKY S-76 est un appareil extrêmement sûr. La panne moteur est peu probable, cet appareil ayant deux turbines une panne simultanée est quasi impossible.

La météo :

Le temps était exécrable sur cette partie de la Californie. Avec un plafond (la limite des nuages) très bas. C’est une cause probable.

Sur la carte ci-dessous, le parcours de l’appareil montre une trajectoire rectiligne le long d’une autoroute. Pour voler à vue, le pilote doit rester en dessous des nuages et en vue du sol.

Sur la fin du parcours, on remarque une remontée brutale, suivie d’un virage à gauche :

Tout laisse penser que le pilote s’est aperçu que les conditions météo n’étaient plus assez bonnes pour du vol à vue. Il aurait tenté de « traverser » la couche nuageuse en remontant. Il souhaitait éviter les reliefs par le haut.

On voit sur la droite la remontée brutale de l’appareil (en vert)

Mais en entrant dans les nuages il a sans doute perdu le sens de l’orientation. Ce phénomène est appelé la « désorientation spatiale » et cause de nombreux accidents d’aéronefs. Les pilotes ne sachant plus où se trouve le haut et le bas, la gauche, la droite… sans repères visuels.

Comme on le voit, les nuages masquent le relief…

L’accident serait donc dû à un « vol contrôlé contre le relief » (Controled Flight Into Terrain). Il aurait percuté le sol, caché par le brouillard.



Ce Sikorsky est normalement équipé d’un pilote automatique. Aurait-il pu sauver la situation ?

Non. Il faut savoir qu’un hélicoptère doit absolument avancer pour être sous pilotage automatique. En dessous d’une vitesse donnée, le pilote automatique se désengage et redonne la main au pilote. De plus l’appareil volait très bas, ce qui est aussi un élément qui empêche le pilotage automatique.

A cette heure, le NTSB chargé de l’enquête n’a pas dévoilé qui pilotait l’appareil.

La trajectoire : https://fr.flightaware.com/live/flight/N72EX/history/20200126/1708Z