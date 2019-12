Martinique : vous avez demandé le chlordécone ? Ne quittez pas…

Le scandale du chlordécone malgré son caractère de scandale sanitaire, est une calamité impalpable pour certains. Pour d’autres, c’est une réalité implacable. Anicia Berton est une martiniquaise qui touche quotidiennement du doigt ce drame que PERSONNE ne veut assumer.

AUX BATMANS DE L’ÉTAT COLONIAL FRANÇAIS , AU ROBINE ET À REYNAL , complices du génocide des peuples empoisonnés , Martiniquais et Guadeloupéens :

12 ans déjà que l’Assaupamar a déposé une plainte contre ceux qui nous ont empoisonné au chlordécone , vous avez été bien plus rapide à condamner mes amis qui bloquaient vos supermarchés afin de dénoncer cette justice à deux vitesses et votre réactivité , quand il s’agit de notre communauté , des gardes à vue de 7 martiniquais , que vous avez fait passer pour des terroristes , des criminels d’une rare violence , d’après vous et vos médias , nous donnent raison .

12 ans que nous dénonçons , 12 ans que nous nous mobilisons , 12 ans que nous informons la population, 12 ans de plaintes par différentes associations , 12 ans que nous attendons un sursaut de justice .

Et pendant ce temps , nous mourrons à petit feu , nos familles meurent du jour au lendemain , tout les jours nous apprenons 1 , 2 , 3 , 4 , 5 etc…. Décès dans une même journée , d’AVC , de cancers ( de tout types ), à la naissance , dans vos hôpitaux , chez eux , dans la rue , sans crier gare , un traumatisme pour chacun d’entre nous et pendant ce temps , ceux qui ont semé la mort , continuent tranquillement à faire de l’argent comme ci de rien n’était , puisque nous ne sommes rien .

12 ans que nous subissons mensonges , manipulation , complicité , tentatives d’intimidation , plaintes , protection des coupables , justice à deux vitesses , blâme des victimes , reproches , oppression , injustices , violences physiques , verbale , censure , morale, négligences , arrogance de votre part .

Pendant ces 12 ans , j’ai perdu des êtres chers , j’ai été moi-même victimes de 2 cancers , un du sein et un lymphome qui , aujourd’hui encore me pourrit la vie !!!

Je pense à ma grand mère, morte d’un cancer généralisé , pour avoir travaillé dans la canne et la banane , utilisant des pesticides , sans protection , je pense à Marie Gé , morte d’un cancer ,avec qui je n’aurais plus ces fous rire , après la fermeture de son atelier où étaient exposés ses tableaux , je pense à général que j’ai accompagné , tout les jours , jusqu’à son dernier souffle , je pense à tout les autres , qui ne feront plus parti de ma vie , mes larmes coulent et mon coeur saigne , en écrivant ces mots car je n’arrive pas à les oublier ,Marie Gé fait toujours partie de mes contacts fb , pourtant partie depuis bientôt 7 ans .

La liste des funérailles s’allonge chaque jour , de plus en plus longue , de plus en plus jeunes , de plus en plus incompréhensible .

Nous en avons marre que vous protégiez ces criminels békés , je refuse que l’état , nos impôts , dédommage ces salopards , je refuse de vous laisser inverser les rôles, en faisant de ceux qui bloquent des violents et nuisibles , alors qu’ils n’ont tué personne EUX , je refuse vos grands discours du vivre ensemble , à chaque fois que nous exigeons réparation , il fallait y penser avant de nous empoisonner , je refuse de discuter avec ceux qui n’assument pas leurs crimes et profitent de leur INFLUENCE ( quel toupet Reynal ) , pour nous faire taire , pour monter d’autres martiniquais contre nous , pour éviter le procès , pour noyer le bébé sous commission d’enquête , pour intimider les manifestants et les faire enfermer et continuer vos combines !!!!

Vous n’avez aucune morale , aucune humanité , aucun sens de l’honneur , aucun courage , tous solidaires et loyaux pour mépriser ceux qui osent vous affronter , ceux qui n’ont pas peur de vous . UN PEU DE DÉCENCE , comme disait l’autre idiot du village , qui nous demande d’être reconnaissant d’avoir des emplois précaires du groupe GBH , puisque c’est ainsi que vous tenez nos compatriotes , pour qu’ils la ferment ou s’attaquent à ceux qui osent , » nèg kont nèg » pawòl bétjé , encore votre stratégie préférée .

Vous n’étiez pas là quand il a fallu que j’apprenne à mes filles mon premier cancer , puis mes opérations . Vous n’étiez pas là , quand je me suis retrouvée seule à gérer la crise , être forte , pour qu’elles ne sombres pas . Vous n’étiez pas là à mon deuxième cancer , quand j’ai fait ma chimio , à mes 2 embolies pulmonaires , face à la mort par 2, 3 , 4 , 5 fois . Vous n’étiez pas là à supporter mes effets secondaires , vous n’y étiez pas , quand ils ont enfoncé cette grande seringue dans mes poumons , vous n’avez pas supporter le regard des gens quand j’ai perdu mes cheveux et mes sourcils , vous n’étiez pas présents quand j’ai subi différentes opérations et tout ceci sans craquer , je n’avais même pas le droit de pleurer parce que mes enfants me regardaient , que leur Moral dépendait de moi .

Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça ……

J’ai eu de la chance , jusqu’à maintenant , je vis avec la crainte de ne plus pouvoir serrer mes filles dans mes bras comme beaucoup de martiniquais et Guadeloupéens qui ont perdu des proches .

DONC , TOUT VOS BEAUX DISCOURS , JE N’EN AI RIEN À FOUTRE !!! Condamnez nous les uns après les autres , multipliez vos sermons médiatique , faites nous passer pour des violents , jouez la carte de la famille , l’amitié black , blanc , békés , achetez le peuple avec des emplois précaires , endormez-les en pointant du doigt juste l’état ( nos impôts ) , faites-vous protéger par les autorités , détournez l’attention , faites des promotions dans vos supermarchés pour aveugler le peuple , proposez d’autres solutions , faites nous passer pour des racistes , VICTIMISEZ-VOUS ,

TANT QU’HAYOT , LAGUARIGUE , CHIRAC ( par contumace ) ,LES MINISTRES FRANÇAIS , les élus corrompus martiniquais qui ont demandé les dérogations , ceux qui étaient au pouvoir et se sont tus , l’ARS et tout ceux qui ont permis ce génocide , ne seront pas CONDAMNÉS , ON NE LÂCHERA PAS !!!

NOUS N’AVONS PLUS RIEN À PERDRE , GÉNÉRATION SACRIFIÉS POUR UNE BANANE DE PLUS ( CHLOREDÉCONE , GLYPHOSATE) ET POUR LA CANNE ( ASULOX ) !!!

SANS CONDAMNATION

SANS RÉPARATION, ON CONTINU LES ACTIONS !!!

PS : RDV le 13 Janvier 2020 , au tribunal , en masse , pour soutenir nos 7 compatriotes , victimes de L’INFLUENCE coloniale et criminelle béké !!!

NOUS NE RECULERONS PAS !!!

Anicia Berton