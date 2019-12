Municipales 2020 en Martinique : Jean-Claude Dolmen et Jean-Philippe Nilor rivalisent de courage

Les catholiques sont furieux en #Martinique. Le pape François, digne héritier de Nicolas V est anéanti. Monseigneur David Macaire est parti en pénitence au Caire tellement il est ravagé. l’abbé Résina est dévasté, Antoine #Crozat envisage de se faire greffer un vit nègre balsamique. Oh mon dieu, oh my God, oh madiana, oh Cédar, oh Djee Zeus.

Eh oui…Jean-Claude Dolmen a annoncé qu’il ne sera pas candidat aux Municipales de 2020 au Lamentin. Pour le convaincre de revenir sur sa décision, la députée Jsette Manin s’est engagée sur l’honneur à mieux écrire sur sa page Facebook la prochaine fois. Mais en bon métis, JCD reste catégorique. c’est NON. Un NON ferme et définitif. Tout comme celui de son mentor Jean-Philippe « Otis » Nilor le plus brillant député que l’île n’est jamais connu. Nilor qui tel un musclé émasculé a peur de prendre une défaite évidente à Sainte-Luce.

Et pendant ce temps-là en #France pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a 1 statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne.

