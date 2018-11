Aimons…pire… aidons Anicia Berton

En #Martinique, ceux et celles qui s’engagent corps et âme se comptent sur les doigts d’une main amputée. Pour beaucoup, les grandes causes riment avec cause toujours ton combat n’est pas le mien. J’ai piscine ou je vais à la plage surtout si tu veux manifester le… Samedi ou pire le dimanche matin… Putain… Le matin truc de ouf.



Anicia Berton ne mange pas de ce pain là. Elle est de toutes les luttes. C’est une passionaria.Une guerrière au sens Mona du terme.

Aujourd’hui, elle va devoir se battre contre la maladie. Un dur combat.

Aujourd’hui, sa fille lance un appel à la solidarité sur un réseau social pour qu’elle puisse se faire soigner en France hexagonale durant 9 mois.

Mais quid d’une aide des politiques qui ont allègrement surfé sur son dynamisme militant ? Notamment sur son engagement sans faille pour le drapeau rouge vert noir.

Dans la même veine, rappelons que les Martiniquais-es ont donné plus de 600 000€ pour « sauver »… ATV.

Espérons qu’une vie comptera plus qu’un glaire diffuseur de telenovelas. Sans commentaire mais comment taire ?

Pour faire un don :

https://www.leetchi.com/c/aidez-anicia-berton-a-se-soigner