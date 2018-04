Bill de Blasio le maire de New York a t-il plus de couilles qu’ Emmanuel Macron ?

New York : la statue d'un médecin qui avait mené des expériences sur des femmes esclaves noires, retirée de Central Park https://t.co/o3kYMqlEhP @CNN pic.twitter.com/Z3mh7QGP6L — L'important (@Limportant_fr) 18 avril 2018

La statue du père de la gynécologie moderne, James Marion #Sims, un médecin qui avait mené des expériences sur des femmes #esclaves noires, a été retirée de Central Park à New-York aux Etat-Unis suite a une décision du maire de la big apple.

Et pendant ce temps là en #France, pays à la fois des droits de l’homme et de la traite négrière, #Colbert le père du Code Noir a encore une statue devant l’Assemblée Nationale.

Bill de Blasio le maire de New York aurait-il plus de couilles qu’Emmanuel Macron ? C’est une très bonne et inquiétante question.