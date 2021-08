Quand France Info pond le tweet RACISTE de l’année 2021

Le RACISME partagée se banalise dans les médias de France le pays des droits de l’homme qui a vu naître Antoine Crozat et Jean-Baptiste Colbert. Ce mardi 17 août 2021, c’est au tour de France Info de contribuer à ce courant raciste nouveau. Voilà un tweet classé dans la rubrique faits-divers. L’information est simple : » Un cascadeur un garde à vue après un rodéo urbain et un refus d’obtempérer ».

Sauf que la news manque de couleur, de chaleur. En plus simple ce n’est pas vendeur. Alors « on » va épicer tout cela. Du coup, on apprend que ce cascadeur est la doublure de…Omar Sy qui est tout sauf un blanc. Donc le cascadeur n’est pas Emmanuel Macron puisque ce dernier et Omar Sy ne partagent pas la même dimension pigmentaire. Vous voyez qu’on peut faire compliqué même quand les choses sont simples. En bon dard et en tout cas car le racisme a de beaux jours devant lui. Et même derrière.

Et pendant ce temps-là en #france le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir a 1 statue devant l’@AssembleeNat à #Paris et ça ne dérange personne. https://bit.ly/39yewaz

