Avec ces ZAKARI en mode spécificité…ceux et celles qui luttent contre la vie chère en Martinique vont avoir du pain sur la planche

avril 28th, 2026

Près de deux ans après l’injonction du RPRAC, les prix dansent le shatta dès qu’il est question d’acheter. Et pendant ce temps-là Akimi a mis le ballon là où il fallait. 4-2. Dembélé. 5-2.

Revenons à nos moutons. Le shatta est le fruit du shattayer. Et Rodrigue Petitot/Gladys Roger vont devoir trouver en alliance un sus de résilience, au regard de ce qui va suivre. Échec rime avec chèque sans provision.

5-3. Putain. 64 mn. 5-4 69 mn.

À droite, le grand ZAKARI affiche 1.70 €. À gauche le petit ZAKARI est à 1 €. Il y a un truc bizarre mais pas évident de comprendre la dimension « enculatoire » cette énième spécificité créole. Allez. 5-4.

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