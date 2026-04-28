Avec ces ZAKARI en mode spécificité…ceux et celles qui luttent contre la vie chère en Martinique vont avoir du pain sur la planche

Près de deux ans après l’injonction du RPRAC, les prix dansent le shatta dès qu’il est question d’acheter. Et pendant ce temps-là Akimi a mis le ballon là où il fallait. 4-2. Dembélé. 5-2.

Revenons à nos moutons. Le shatta est le fruit du shattayer. Et Rodrigue Petitot/Gladys Roger vont devoir trouver en alliance un sus de résilience, au regard de ce qui va suivre. Échec rime avec chèque sans provision.

5-3. Putain. 64 mn. 5-4 69 mn.