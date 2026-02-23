Collectivité Territoriale de Martinique…Lucien Saliber… bientôt un an d’absence…à l’insu de son plein gré

Lucien Saliber le président de l’Assemblée de la Collectivité Territoriale de Martinique est malade. Et ce n’est pas le service de communication de la CTM qui nous a mis au courant. Et ce n’est pas non plus LAS MANTI qui a publié l’information. D’ailleurs ce groupe WhatsApp qui est une émanation made in Tatache au cabinet de Serge Letchimy ne sait toujours pas que Tèt Boskaf a été condamné dans son procès pour sa retraite illégale. Il faut vraiment que Franck Zozor se rapproche du courageux pour ne pas dire lâche Marvin Vésir ou encore de Dario Rengassamy.

Revenons donc à Lulu Saliber. Les 6 précédentes lignes étant en mode ça libère…

Depuis fin avril 2025, ça va faire 1 an dans deux mois, LS, à ne pas confondre avec SL, n’a pas été présent en plénière ni dans son bureau. À l’insu de son plein gré il est malade. Et est hospitalisé à Paris la ville chère à Émia Eriasec. Ça arrive. Sauf que quelques questions turlupinantes nous titillent lapine, le chibre et surtout le Bad Bunny.

Lucien Saliber touche t-il l’entièreté de son indemnité de fonction de 5 000 € (rémunération) ?

Quid de sa voiture de fonction ?

Quid de ses deux chauffeurs ?

Quid de sa maison de fonction ?

Quid de son jardinier ?

Quid de son quad ?

À suivre…