Las Bandi…entre culture d’enculés et escroquerie intellectuelle

Mardi 05 mai 2026, 9h32. Bondamanjak publie cet article : Pas de saison 2 pour BANDI… https://www.bondamanjak.com/pas-de-saison-2-pour-bandi/

Mercredi 06 mai 2026, 12h48 soit Plus de 27 heures plus tard, Las Manti, émanation de propagande imbécile du cabinet de Serge Letchimy à la Collectivité Territoriale de Martinique publie ça :

Sans honte, avec un culot qui frise la sodomie intellectuelle, Marvin Vésir, un piteux piètre, connu pour sa médiocrite créole, s’approprie l’information, prenant pour la énième fois les martiniquais-es pour des imbéciles.

Putain…la Martinique va mal Mais cet individu n’est pas qu’un escroc intellectuel…c’est un naïf chronique.

Lisez ce texte hilarant qu’il pond comme un canard connard laqué :

« Notre propos n’est pas de cracher sur Netflix ni de dire qu’ils se sont forcément trompés. Ils ont sûrement leurs raisons, leurs chiffres et leur stratégie interne.

Mais en tant que spectateurs, on peut légitimement s’interroger sur une décision qui paraît aussi rapide : cela fait à peine un mois que la série est sortie. Pourtant, elle a atteint le top 1 mondial, le top 1 en Amérique latine, le top 5 aux États-Unis, et elle a également très bien fonctionné en Europe.

On pose simplement une question. Parce qu’il est difficile de comprendre comment une série qui rencontre un tel succès à l’échelle mondiale pourrait ne pas être rentable. Et si c’est réellement le cas, alors oui, on aimerait simplement avoir des explications.

D’autant plus qu’on ne parle pas ici d’une série au budget colossal. Milord n’est pas sur un dragon à voguer sur la Trenelle comme dans Game of Thrones. Et il n’y a pas de budget à mettre sur un marcheur blanc terrifiant qui déambule à Texaco.

Donc nos interrogations nous paraissent normales, et comme beaucoup de spectateurs, on attend simplement des explications ». 😀😃😄😄😁😆😅😅🤣😂

Imaginez le collectif fou rire de ouf dans les bureaux de Netflix.