Jordan Rizzi…non pas toi …putain…thym pue

Après 48 heures de garde à vue, l’animateur TV Jordan Rizzi a été déféré devant le parquet en Guadeloupe.

Dans le viseur de la justice : des accusations lourdes — viols présumés et harcèlement. Et non, ce ne sont pas des mots qu’on emploie à la légère.

Alors oui, la présomption d’innocence existe, et elle doit être respectée. Mais en face, les faits évoqués sont d’une gravité telle que le juge des libertés et de la détention n’a pas tremblé : réquisitions du parquet suivies, direction la détention provisoire, tard dans la soirée. Rizzi n’a pas dormi au Ritz. Et ça n’a rien de rizzible.

Chute brutale pour celui qui passait brillamment sur les écrans… Comme quoi, entre image publique et réalité, il y a parfois un gouffre.

La Guadeloupe observe. La justice avance. Et cette affaire risque de faire encore beaucoup de bruit.

Dossier brûlant. Et ce n’est que le début. 🔥