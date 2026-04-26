L’homme qui murmurait à l’anus des cabris

Courant avril 2026, un jeune étalon de 19 ans, pas vraiment féru de yole, été surpris en train de faire des… cabrioles dans une ferme pédagogique. Avec une chou ? Non pas vraiment…

Malheureusement, certains ne savent plus faire la différence entre la chèvre et la chou.

Dans le décor champêtre, presque bucolique, de Pennes-Mirabeau (près de Marseille), on a basculé dans le sordide. Cet animal a été surpris par la Brigade Anti-Criminalité en pleine pénétration.

Pantalon sur les genoux, sexe à l’air… C’est que ça a l’air particulièrement pas beau.

Depuis plusieurs semaines, les responsables de l’exploitation avaient retrouvé des chèvres pattes ligotées, anus ensanglantés… Pis ! une douce agnelle de cinq mois a même failli perdre la vie après avoir été agressée.

Placé en détention provisoire, après avoir été pourtant pris en flagrant délit, le suspect zoophile nie les faits.

A quel moment, on passe d’ado à prédateur dans une bergerie ?

A quel moment, on sexualise une chèvre ?

A quel moment, on se dit « bonne idée, allons y » ?

Réponse le 22 juin 2026 au tribunal d’Aix-en-Provence.

Espérons que d’ici là les multiples agressions commises par un kinésithérapeute toujours en exercice au Diamant en Martinique soient elles aussi prises enfin au sérieux.

En ce dimanche, prions.

AGNUS DEI.