Des yoleurs ? Non. Des voleurs !!!

Le tour de la honte.

Ce 40ème tour de Martinique des yoles rondes restera dans les anals comme le tour de la honte. Rectum.

Le monde entier, avec ou sans dentiers a vu à la télé le refus de priorité de UFR/CHANFLOR, sur Rosette/L’Appaloosa.

Le monde entier a vu la pagaie de UFR/Chanflor percutée par le taille-mer de Rosette/L’Appaloosa alors tribord amure donc PRIORITAIRE.

Ensuite, Rosette/L’appaloosa a coulé et perdu le fanion jaune à brandir en passant l’arrivée lorsqu’on veut porter réclamation.

A la place, toute la plage de l’Anse Figuier à Rivière-Pilote, a vu un équipier de Rosette/ L’appaloosa brandir une casquette jaune au passage de l’arrivée.

Il y a eu au moins deux séquences ou cet objet jaune, à défaut du fanion perdu, a été brandi et agité.

On aurait pu penser que ce serait suffisant. La matérialité des faits est INDÉNIABLE.

Et pourtant, on s’achemine vers un refus de la réclamation de la yole de François. Au motif que le fanion jaune (perdu en mer) n’a pas été agité au passage de la ligne.

Quoi comprendre ?

On connaît la relation consanguine visqueuse voire coïtale entre la présidence de la FYRM et la yole du Robert.

Pas pour rien que, l’an dernier, après la l’arrivee de la dernière étape la présidente de la FYRM (mais peut-être devrions-nous écrire de UFRYM) donnait son interview à Martinique la 1ère depuis le car de UFR/Chanflor.

Pas pour rien, toujours l’an dernier, qu’une Commission de discipline avait été réactivée en toute hâte pour sanctionner des yoleurs de Marin coupable du crime de lèse-présidente.

Comment sortir de cette facticité créole ? Comment sortir de ce qui s’apparente à du tribalisme mafieux ?

Le Tour 2026 n’est pas joué mais il pue. Il pue et ça sent fort. En bon dard et en tout cas qu’à nous. Tja.

Sondage : La yole Ufr/Chanflor est-elle favorisée par la Fédération des yoles rondes de Martinique ?

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