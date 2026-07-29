Tour de Saint-Pierre des yoles rondes …Cottrel…le high kokel Mas que Mérine !!!

Loïc Mas et Cottrel/Leader Mat mate UFR/Chanflor à Saint-Pierre. Car brique haut ses rames. Notons la belle troisième place de CMA/CGM.
juillet 29th, 2026
Loïc Mas et Cottrel/Leader Mat mate UFR/Chanflor à Saint-Pierre. Car brique haut ses rames. Notons la belle troisième place de CMA/CGM.
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