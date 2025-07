CACEM ça sent fort la RUPTURE entre Fort-de-France et le Lamentin !!!

À Bondamanjak, nous avons souvent évoqué le cas CACEM nous avons même (indirectement) conçu son logo en 2000.

Il y a 25 ans…un stagiaire réalisait le logo de la CACEM

En 2025, l’aberration foyalaise 28 élus pour la ville chère à Émia Eriasec sur 56 et 28 à partager entre Schoelcher, Saint-Joseph et Le Lamentin est intolérable et quasi anti démocratique.

Alors, le Lamentin risque fort de prendre de la hauteur, dans la largeur d’autant que c’est la ville qui ramène le plus de pognon dans cette Communauté d’agglomération et surtout que le torchon brûle sérieusement (d’ailleurs selon le SDIS il y en a plus… ) entre Serge Letchimy alias Tèt Boskaf et David Zobda.

Les deux hommes ne partiront plus jamais en vacances ensemble. D’ailleurs un voyage prévu en août à Trenelle-Citron a été annulé à la dernière minute. À suivre.