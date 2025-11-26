Tel un eunuque créole…Serge Letchimy est arrivé ce mercredi 26 novembre 2025 en Martinique après sa fumeuse et factice tournée ministérielle à Paris.

Quand j’étais à l’école primaire de Sainte Thérèse à Fort-de-France il y a plus de 50 ans, les élèves se battaient souvent à la fin des cours pour régler des contentieux de gamins. Ils se donnaient rendez-vous…anba mòn an. Ces combats étaient souvent inégaux. Les majors faisaient le jars, le coq. Les plus faibles préféraient la fuite et la honte qui allait avec. Les autres élèves étaient des spectateurs moqueurs qui chantaient en choeur et par coeur un rythme qui me colle au coeur et au corps : « Lèt la kayé i bwè siwo ».

Ce jour, Serge « 19 février 2026″ Letchimy est sorti par une porte dérobée et ce sont des agents de la Police Aux Frontières » qui ont assuré son « exfiltration ». Eh oui Sergio tu n’es pas aimé et tu ne le seras JAMAIS.