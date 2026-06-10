Un journaliste radio de Martinique devient directeur de cabinet d’une mairie du sud de l’île chère à Émia Eriasec

juin 10th, 2026

Mathieu Cordémy est perplexe. Jean-Marc Pulvar…pa menm palé. Un vent, tel une flatulence empreinte d’haricots rouges soufflerait sur le monde de la presse en Martinique. Et c’est du costaud. Un journaliste d’une radio chibre de l’île chère à Émia Eriasec serait le nouveau directeur de cabinet du maire d’une commune du sud. Tant qu’à faire. Pani ayen.

Jean-Cédric, mon voisin de gauche, trouve ça drôle : « Mais qu’attend gilles dégras pour faire pareil ».

En revanche, Francketti Zozori une référence indigène, n’a pas pris la blague. Relativement agacé, il a déclaré lors d’un bref échange sur Olvid : « Je ne comprends pas…surtout qu’il n’est pas né là ». Eh oui Francky…c’est la vie.

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