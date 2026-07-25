Tour de Martinique des yoles rondes 2026 : MERCI Bwananard Hayot !!!

A deux jours du départ du 40ème Tour de Martinique des yoles rondes, Bernard Hayot est devenu officiellement…CELUI qui sauve l’opium du « peup » de l’île chère à Émia Eriasec. L’an dernier on n’osait pas le nommer.

Là, voilà des sous sans sourciller. Près de 300 000 € pour calmer les « descendants d’esclaves » qui assurent la sécurité de l’événement phare du territoire…c’est un court baril de poudre aux yeux qui valorise ses airs de béké aimé.

Mais BH en bon descendant d’esclavagistes sait que l’important c’est le retour sur investissement. En yole comme ailleurs trouver le bon cap…italisme.

Pas de doute…

Ces 300k vont faire des et des petits. Et ce n’est pas lui qui va lutter contre l’avis cher. Bien au contraire.