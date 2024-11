Pour les enculés-es qui ont encore un peu de mal à croire que la vie est chère notamment en Martinique.

Voilà la vidéo de l’intervention de Christophe Girardier (Auteur de 3 rapports sur le marché de la distribution de détail en outre- mer, Président Bolonyocte Consulting) auditionné par la Délégation Sénatoriale aux outre-mer dans le cadre de l’étude sur la vie chère. Ceux et celles qui lisent en diagonale n’auront plus d’excuse. En bon dard et en tout cas car…?

https://videos.senat.fr/video.4836553_6733e21646b3a.lutte-contre-la-vie-chere-en-outre-mer