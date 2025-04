France : Jean-Baptiste Colbert le père du Code Noir était antisémite

Voilà une information qui va ébranler mais pas que…plus d’un presbyte de France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage et la traite négrière crime contre l’humanité.

Au début, beaucoup de français et non des moindres pensaient que la soixantaine d’articles de ce document immonde ne concernait que les nègres. Les esclaves venus-es d’Afrique.

Eh bien NON. Dès le premier article, excusez du peu, les juifs sont à la une.

Article 1. – Voulons et entendons que l’édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Eh oui…le Code Noir, beaucoup en parlent, très peu l’ont lu. D’autres l’ont lu en…diagonale. Et on sait ce que ça donne la lecture en dia-go-nale surtout si on a les yeux loli. Du coup, on va rajouter la version en gras :

Article 1. – Voulons et entendons que l’édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Voilà vous ne pourrez plus dire que vous n’êtes pas au courant.

Aussi, cette troublante lecture mérite réflexion, analyse et même dialyse. Cet article a quand même été validé par Charles de Courbon, comte de Blénac, Jean-Baptiste Patoulet, Michel Begon (qui ont tous les trois oeuvré en Martinique), par Jean-Baptiste Colbert, par Louis XIV le roi soleil lui-même.

Oh mon dieu, oh madiana, oh Djee Zeus, oh Cédar, oh vos maltines, vous vous rendez compte…ces gens étaient naturellement antisémites et ça ne dérange personne en France. Mais bon…vous me direz…Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) n’était pas né…Alain Finkielkraut n’était pas né. Eric Zemmour n’était pas né. Adolf Hitler n’était pas né. Julien Dray n’était pas né. « Findus », mon poisson rouge n’était pas né. Aurélie n’était pas née…pourtant elle est née là.

Alors, en 2022, françaises, français, de France, de Navarre, de Martinique , de Guadeloupe, de Guyane, de l’île de La Réunion (où trois rues et une impasse portent le nom de ce criminel) êtes-vous prêts à accepter la présence infecte de cet homme innommable devant l’Assemblée nationale à Paris ? La balle est dans votre camp. Et…comme dit Antoine Crozat : « Choisissez bien…choisissez But ». Car…

…pendant ce temps-là en #france le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale à Paris et ça ne dérange personne.

Signez la pétition si ça vous dérange. Uniquement :

https://bit.ly/39yewaz

gilles dégras